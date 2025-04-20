Kamuda sendikalaşma oranı yüzde 75,2’ye yükseldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda sendikalaşma oranının yüzde 75,2'ye yükseldiğini açıkladı. Sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmak için çok mücadele ettiklerini söyleyen Işıkhan, sendikalı kamu personel sayısının 2002'de 650 bin iken bugün 2,3 milyona yükseldiğini açıkladı. Işıkhan, "Emeği ve sosyal adaleti merkeze alan her üretimin, her çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptığı konuşmasında, şu ifadeleri kullandı: "Kamuda sendikalaşma oranı 2002'de yüzde 50'den bugün yüzde 75,2'ye yükselmiş durumda. Çalışanlarımızın ve sendikaların güçlenmesi için önemli çalışmalar yaptık. Ayrıca memurlarımıza toplu sözleşme hakkını anayasal güvence altına aldık; mali ve sosyal haklarında büyük ilerlemeler sağladık."