Avrupalı öğrenciler deve yetiştiriciliğini öğrendi

İNGİLTERE'NİN Bristol Üniversitesi'nden gelen veterinerlik fakültesi öğrencileri, Aydın'ds İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın deve çiftliğini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Başkan Kaya, öğrencilere deve yetiştiriciliği ve devecilik kültürü hakkında bilgi verdi. Hayatlarında ilk kez deve gören öğrenciler, hem hayvanlara olan ilgileri hem de Başkan Kaya'nın misafirperverliği karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi IVSA öğrenci topluluğu üyesi Zahide İrem Gürcan, "İngiltere'den gelen öğrencilerle hem mesleki hem kültürel bir paylaşım sağladık" dedi.