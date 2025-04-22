Egem Otomotiv’den 23 Nisan coşkusu

35 yıllık geçmişiyle İzmir'in en köklü otomotiv firması Egem Otomotiv, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı minik ressamların hayal gücünü sergilediği renkli bir sanat etkinliğiyle kutladı. Egem Otomotiv ve Ekmas çalışanlarının çocukları tarafından hazırlanan çizimler, ziyaretçilere çocukların gözünden geleceğin otomobiline dair ilham verici bakış açılarını sundu.

'UMUTLARIMIZIN KAYNAĞI'

Etkinliğe dair duygularını paylaşan Egem Otomotiv Genel Müdürü Zerrin Kalay, "Çocukların hayal dünyası, geleceğe dair umutlarımızın en güçlü kaynağı. Onların dünyaya çizdiği yol haritası her zaman umut verici. Biz de Egem Otomotiv olarak, sadece bugünün değil, yarının dünyasına da katkı sunacak çocuklara ilham vermeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu özel sergi, Egem Otomotiv'in çocuklara verdiği değerin ve sanatla iç içe büyüyen nesillere sağladığı desteğin en güzel göstergelerinden biri" dedi.