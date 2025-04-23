Elektrik sektörünün ihracatı 4 milyar dolar

ELEKTRİK ve elektronik sektörünün ihracatı ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artarak 4 milyar 791 bin dolara yükseldi. Türkiye'nin ihracatı ocakmart döneminde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 65 milyar 305 milyon 586 bin dolar oldu. En fazla ihracat yapılan 5 sektöründen biri olan elektrik sektörünün, "tarife" kaynaklı endişelere rağmen yılın ilk çeyreğinde yüzde 41,5 ve 62,6 milyon dolar artışla ihracatını en fazla artırdığı ülke ABD oldu. Sektörün ocak-mart döneminde gerçekleştirdiği dış satım, aynı dönemde Türkiye'nin ihracatının yüzde 6,1'ine karşılık geldi.