Hayrettin Uçak’tan ‘iki dönem sınırı’ tepkisi

EGE Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, birlik başkanlıklarında uygulanan 2 dönem kuralına tepki gösterdi. Üyelerin görevine devam etmesi yönünde yoğun talepte bulunduğunu belirten Uçak, "Madem bizde sınır varsa diğer tüm STK'larda da olmalı" dedi.

Uçak, bu durumun ihracatçıları üzdüğünü söyledi. Uçak, "Bu 2009 yılında kanunla gelen bir düzenleme, meclisten geçen bir konu. Tabii ki STK'ların hepsi eşit olmalı. Bir kısmına süresiz bir kısmına 2 dönemle süreli olması ister istemez biz ihracatçıları üzüyor. Neden diğer STK'larda sınırsız? Ya bizde de sınır olmamalı ya da her yerde sınır olmalı. Biz bunu değiştirmek için bir girişimde bulunmadık, saygı duyarız ama bizim 2 dönem ise diğer STK'lara da 2 dönem yapılmalı" dedi.