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Haberler Ekonomi Son dakika: THY'den deprem sonrası tavan fiyat kararı

Son dakika: THY'den deprem sonrası tavan fiyat kararı

Son dakika haberleri... İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından THY, İstanbul çıkışlı uçuşları için tavan fiyat uygulaması başlattı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul çıkışlı yurtiçi uçuşlar için 1750 TL tavan fiyat belirlediklerini duyurdu.

HABER MERKEZİ

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Son dakika: THY’den deprem sonrası tavan fiyat kararı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbul'lu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

Yahya Üstün, "Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurtiçinde tavan fiyatımızı 1750TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız." ifadelerini kullandı.

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