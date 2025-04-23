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Türkiye Sigorta’dan ilk çeyrekte güçlü büyüme

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Türkiye Sigorta’dan ilk çeyrekte güçlü büyüme
GÜÇLÜ finansal gelişimini 2025 yılının ilk çeyreğinde de sürdüren Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, toplamda 8 milyar TL'yi aşan net kâra ulaştı. Sürdürülebilir büyüme ile bilanço yapısını daha da güçlendiren Türkiye Sigorta, 2025 yılı ilk çeyreğinde 2024 son çeyreğine göre yüzde 47 artışla 4 milyar 523 milyon TL; Türkiye Hayat Emeklilik ise aynı dönemde 2024 son çeyreğine göre yüzde 39 artışla 3 milyar 508 milyon TL net kâr açıkladı. Türkiye Sigorta 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 47 büyümeyle 41 milyar 402 milyon TL'yi aşan toplam brüt prim üretimine ulaştı.
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