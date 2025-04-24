Nadir elementler ekonomiye kazandırılacak

İLERİ teknoloji, savunma, havacılık, yenilenebilir enerji başta olmak üzere pek çok alanda kullanılan nadir toprak elementleri (NTE) küresel ekonomide ticari savaşların en önemli enstrümanlarından biri olacak. ABD'nin Ukrayna'ya savaşı bitirmek için şart koştuğu, Çin'in yüksek rezervleri ve küresel NTE pazarının yüzde 70'ini kontrol etmesi nedeniyle ABD ve Avrupa Birliği'ne kafa tutabildiği NTE'ler Türkiye'de de üretilmeye başlanıyor.

694 MİLYON REZERV

ÇİN'DEKİ Bayan Obo sahasındaki 800 milyon ton NTE rezervinin ardından 694 milyon ton rezervle dünyanın en büyük ikinci rezervi Eskişehir Beylikova'da keşfedilirken, cevher sahasında yapılan ilk çalışmalar lantan, seryum, neodimyum, praseodimyumun üretilebilir düzeyde olduğunu ortaya koydu. Dünyanın en büyük 5 NTE üreticisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye'nin yer altındaki kaynaklarının toplam 3.5 trilyon dolar olduğu tahmin edilirken, Malatya-Kuluncak, Sivas, Burdur, Isparta ve Kayseri'de de yeni NTE rezervleri tespit edildi.