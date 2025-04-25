ESBAŞ, en iyi işverenler listesinde zirvede

GREAT Place to Work tarafından İstanbul'da düzenlenen "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" ödül töreninde, Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ), 500-999 Çalışan Kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, ödülü alırken yaptığı konuşmada bu başarının arkasında 550 ESBAŞ çalışanının emeği ve heyecanının olduğunu vurguladı. İlk kez bu yıl 500-999 Çalışan Kategorisinde değerlendirildiklerini vurgulayan Dr. Faruk Güler, Türkiye'nin küresel pazarlarda da rekabet eden büyük şirketlerinin yer aldığı bu klasmanda birinci olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.