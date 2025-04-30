Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İşsizliği azaltmaya devam ediyoruz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dezenflasyonun kalıcı olarak tesisi için gerekli adımları atarken, işgücü piyasalarımızın etkin çalışmasını da gözeterek işsizliği azaltmaya devam ediyoruz" dedi.

İSTİHDAM ORANI ARTTI

YILMAZ, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Dezenflasyonun kalıcı olarak tesisi için gerekli adımları atarken, işgücü piyasalarımızın etkin çalışmasını da gözeterek işsizliği azaltmaya devam ediyoruz. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 2025 yılı Mart ayında işsizlik oranı, yüzde 7,9 oranıyla aylık işgücü istatistik verilerinin açıklanmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine inmiştir. İşgücüne katılma oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 53,4'e yükselirken istihdamımız da bir önceki aya göre yaklaşık 400 bin kişi artarak 32,6 milyona ulaşmıştır.