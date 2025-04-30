Doğum yardımlarına 300 bin aile başvurdu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş doğum yardımı için 287 bin 518 başvuru geldiğini, en çok başvurunun da yüzde 41 oranında ilk çocuk için alındığını söyledi. Göktaş, "16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle, evlenecek gençlerimize, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız" dedi. Göktaş, ailenin önemine işaret ederek, "Ailemiz geleceğimiz, muhabbetle, merhametle, sadakatle omuz omuza inşa ettiğimiz sığınağımız, en güvenli limanımızdır. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi ise anayasal sorumluluğumuzdur. Bu anlayışla 2025'i Aile Yılı ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımı miktarını güncelledik ve geliştirdik" diye konuştu.