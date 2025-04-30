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Haberler Ekonomi Türkiye Üç Deniz Girişimi’nin stratejik ortağı olacak

Türkiye Üç Deniz Girişimi’nin stratejik ortağı olacak

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Türkiye Üç Deniz Girişimi’nin stratejik ortağı olacak
TÜRKİYE, Orta ve Doğu Avrupa'da enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi hedefiyle Baltık, Adriyatik ve Karadeniz ülkelerinin başlattığı "Üç Deniz Girişimi"ne stratejik ortak olarak katılıyor. Polonya'nın başkenti Varşova'da Üç Deniz Girişimi'nin 10. zirvesinin açılışında konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin öncülük ettiği ekonomik ortaklık olan girişime Karadağ ve Arnavutluk'un resmi pozisyonda ortak üye şeklinde katılacağını, Türkiye ve İspanya'nın ise stratejik ortak olacağını duyurdu. Girişim, Orta ve Doğu Avrupa'da enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesini hedefliyor.
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