Avrupa’daki elektrik kesintileri ile ilgili Bakan Bayraktar’dan açıklama

Gölbaşı'ndaki Orta Anadolu Yük Tevzi ve İşletme Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunan Bayraktar, Avrupa'da İspanya, Portekiz ve kısmen Fransa'yı etkileyen elektrik kesintilerinin, sebebi henüz belli olmasa da sistem dengesizliklerinden kaynaklandığının değerlendirildiğini söyledi.

Türkiye'nin çok büyük bir iletim şebekesine sahip olduğunu, elektrik kurulu gücünün 118 bin megavata ulaştığını belirten Bayraktar, "Yaklaşık 75 bin kilometrenin üzerinde iletim hattımız var. 1,5 milyon kilometrenin üzerinde dağıtım şebekemiz var. Dolayısıyla çok büyük bir sistemi yönetiyoruz. Kurulu güç ve sistem işletmesi açısından trafolarda, iletim ve dağıtım hatlarında hiçbir sorunumuz yok. Şebekemiz de gayet güçlü bir şekilde ayakta duruyor. Dolayısıyla bu hizmetlerimizi vatandaşlarımıza kaliteli, kesintisiz bir şekilde vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İspanya'da yaşanan hadisenin sebebinin açıklanmadığını ve kesinti nedeninin kesin olarak bulunmasının biraz daha zaman alacağını ifade eden Bayraktar, konunun yakından takip edildiğini dile getirdi.

Bayraktar, elektrik kesintilerinde birkaç husustan bahsedildiğini, sistemde çok fazla yenilenebilir enerji santralinin bulunmasının buna sebep olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Elektrik kesintisinde İspanya'da çok fazla yenilenebilir enerji, kesintili yenilenebilir enerji kaynağının yönetilememesinden kaynaklandığı görüşü var. Sebebini ortaya koymak için erken olsa da sistem operatörünün incelemesini beklemek lazım. Tabii ki aslında bu tarz olaylarda hiçbir seçeneği dışarıda bırakmamak lazım. Yani siber saldırı da dahil, diğer seçenekleri dışarıda bırakmamak lazım. Dolayısıyla bütün bunların değerlendirildiği, bizim de çok yakinen takip ettiğimiz, bu anlamda bizim sistemimizle alakalı tekrar tekrar kontrol mekanizmalarını devreye aldığımız bir süreç geçiriyoruz."

Bayraktar, Türkiye'nin Avrupa'daki iletim şebekesinin bir parçası olduğuna işaret ederek, "40'ın üzerinde iletim operatörünün olduğu bir sistemin parçasıyız. Bu, Türkiye için önemli bir avantaj. Dolayısıyla daha büyük bir şebekenin parçasıyız. Bu, bizim daha kaliteli bir frekans hizmeti sunmamız açısından önemli. Dolayısıyla belki bu enterkoneksiyonu daha da artırarak büyütmemiz gerekiyor. Bu anlamda çalışmalarımız var. Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin önemli bir enerji ihracatçısı olduğunu anımsatan Bayraktar, belirli bir miktarda elektriğin de Suriye'ye ihraç edildiğini dile getirdi.