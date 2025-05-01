‘Topraktan Çatala Gıda İsrafı’ mücadelesi başladı

DENİZLİ Ticaret Odası'nın (DTO) Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile yürüttüğü Avrupa Birliği (AB) destekli 'Topraktan çatala, gıda israfını önleme projesi' PAÜ Turizm Fakültesi'nde gerçekleştirildi. DTO Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, toplantı dolayısıyla İtalya, Romanya, Portekiz, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile İsviçre'den gelen proje ortaklarını aralarında görmekten mutlu olduklarını söyledi.

Aracı, "Gıda tedarik zinciri; özellikle gıda güvenliğinin, gıda fazlasının, gıda kaybının ve gıda israfının etkili bir şekilde yönetilmesi açısından çevre, teknolojiler, tüketici davranışı, politika oluşturma ile iklimdeki hızlı ve dinamik değişikliklerin bir sonucu olarak zamanla daha da artan bir baskı altındadır. Tedarik zinciri boyunca gıda kaybı ve israfının yüzde 23'ü üretim aşamasında, yüzde 16'sı taşıma ve depolama dahil işlemede, yüzde 9'u dağıtım aşamasında, yüzde 52'si ise tüketimde! O nedenle, bu projemiz, su kadar hayati derecede önemlidir" dedi. "Üretmek kadar nasıl tükettiğin de önemlidir!" diyen Aracı, tüm süreçlerdeki israfı olabildiğince azaltmak amacıyla hızla harekete geçtiklerini de vurguladı.