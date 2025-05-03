Çalışma hayatı değişiyor! Annelere yarı zamanlı çalışma, çalışanlara ikinci emeklilik...

MEMUR ANNELERE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA:

Özel sektörde çalışan anneler için devrede olan ve çocuk sayısına göre 6 aya kadar uzayan tam maaşlı yarı zamanlı çalışma ile, çocuk 6 yaşına gelene kadar sürecek yarı maaşlı yarı zamanlı çalışma kamu çalışanlarını da kapsayacak. Bu konuda hazırlanan yönetmelik taslağı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yeni düzenlemeden sadece anneler değil, memur babalar ve evlat edinenler de yararlanabilecek. Yönetmelik taslağını bu köşeden paylaşmıştık. Üzerinde çalışma sürüyor, yönetmelik ile hangi alanlarda yarı zamanlı çalışma yapılacağı da belirlenmiş olacak.



BAĞKURLU ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK:

Özellikle basit usulde vergilendirilen ve 10 kişiden az çalışanı bulunan küçük esnafı ilgilendiren bu düzenleme hayata geçirildiğinde Bağ-Kur'da 9 bin olan prim gün sayısı şartı 7.200'e düşürülecek. Böylece küçük esnaf yaş şartını tamamladığında 5 yıl (1800 gün) daha az prim ödeyip 5 yıl erken emekli olma hakkına kavuşacak.