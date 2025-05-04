Aydınlı çiftçilerin ‘su’ zaferi

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da, tarımsal kuraklık kapsamında sezon öncesinde Aydın Valiliği kararıyla alınan 'yüzde 50' uygulamasının kaldırılması yönünde talepte bulunan Aydınlı çiftçilerin girişimi yanıt buldu. Arazilerin yarısına 2 defa su verilmesi ve diğer kalan yarısının kuru tarıma yönlendirilmesini kapsayan karar Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın onayıyla kaldırıldı.

İMKANLAR KULLANILACAK

Açıklanan yeni karara göre Aydınlı çiftçilere birinci sulama tamamlandıktan sonra ikinci sulama için imkan sağlanacak. Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte suyun yeterli olacağı düşünülürken, birinci sulamaların tamamlanmasının ardından kaynakların yeterli olması durumunda ikinci defa sulama suyu verilebilmesi için tüm imkanların kullanılacağı öğrenildi. Konu ile ilgili Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın imzasıyla alınan karar ve 2025 Yılı Sulama Sezonunda Uygulanacak Olan Havza Bazlı Su Dağıtım Planlaması Hakkında yapılan açıklamada 'Birinci sulamalar tamamlandıktan sonra gelen akımların yeterli olması durumunda ikinci defa sulama suyu verilebilmesi için tüm imkanlar kullanılacaktır' şeklinde değiştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

'EKİLMEDİK TOPRAK KALMAYACAK'

Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, alınan bu kararla tarımda büyük bir kaosun önüne geçildiğini belirterek, "Aydın'daki arazilerde yüzde 50 kuru tarım yapılması mümkün değil. Çiftçilerin yaşayacağı muhtemel ekonomik kayıplarla birlikte banka kredileri ve tarım sigortaları nedeniyle su uygulama devam etseydi büyük bir kaos olacaktı. Yoğun temaslarımız sonucu çiftçilerimiz istediği gibi tarım arazilerinin tamamına su verilmesi kararı alındı. Bu karar çiftçilerimizi mutlu etti. Aydın topraklarında ekilmedik bir karış toprak kalmayacak" dedi.