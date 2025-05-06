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Alkollü araç kullanana yaptırımlar artıyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Alkollü araç kullanana yaptırımlar artıyor
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk yargı paketinde sona gelindi. TBMM Başkanlığına sunulmaya hazırlanan yargı paketi alkollü araç kullanımından silahlı magandalara ve kiralık araçla suça karışanlara verilecek hapis cezaları düzenlenecek. Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullananlara, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Halihazırda alkollü araç kullanılması halinde ehliyet sahipliğini kısıtlayan madde artık sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye atan bir vukuata karışmadığı durumlarda dahi hapis cezası almasına imkan tanıyacak.
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