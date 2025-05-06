Ege Serbest Bölgesi’nde kaynak paylaşımı iş birliği

EGE Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalar, kaynak verimliliğini artırmak ve atıl durumdaki kaynakları karşılıklı fayda sağlayacak şekilde kullanmak amacıyla "Sinerji Çalıştayı" düzenledi. İzmir Kalkınma Ajansı'nın İzmir Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında, ESBAŞ Teknoloji Merkezi'nde yapılan çalıştaya bölgedeki firmaların temsilcileri katıldı. Çalıştayda, atık su, enerji, plastik ve ahşap gibi kaynakların paylaşımı, lojistik ve uzmanlık iş birlikleri ele alındı. Eymirli, bu tür iş birliklerinin firmalar arasında verimlilik sağlayacağına vurgu yaparak, bugüne kadar 850 potansiyel iş birliği belirlediklerini söyledi.