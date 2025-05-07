Ata Tohumu Projesi Menteşe’de başladı

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde 2025 yılı, yerel tarımın desteklenmesine yönelik önemli bir adımla başladı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Ata Tohumu Projesi" kapsamında, üreticilere yerel tohumlar ve fideler yüzde 50 hibeli olarak dağıtılmaya başlandı. Bu yıl toplam 640 bin fide ve 41 kilogram ata tohumu, çiftçilere ulaştırılacak. Dağıtımını İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği hibeli destekle; 290 bin adet domates fidesi, 300 bin adet biber fidesi, 20 kilogram kavun tohumu, 20 kilogram kınalı bamya tohumu, 1 kilogram marul tohumu üreticilere teslim edilecek.