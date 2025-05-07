AYG Turkuvaz ailesini ağırladı

AYG, İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar mevkiindeki üretim tesislerinde Turkuvaz Medya Grubu yöneticilerini ağırladı. A Yangın Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Ekmekçioğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, bilgilendirme toplantısı yapılıp fabrikadaki üretim aşamaları tanıtıldı. Firma yetkilileri Ali Er ile Burak Sırma da yangına dair önemli bilgiler paylaşılırken, uygulamalı olarak olası bir yangına müdahale yöntemlerini gösterdi.

ÜCRETSİZ EĞİTİMLER

1983 yılında sektöre adım atan ve teknolojiye verdiği önemle şirketini öncü konuma getiren Rafet Ekmekçioğlu, "Yangın öncesinde tedbir çok önemli ancak yangın anında bilinçli ve hazırlıklı olmak, doğru müdahalede bulunmak da pek çok facianın yaşanmasını durduruyor. O yüzden mekana uygun yangın söndürme sistemlerinin kurulması ve düzenli kontrollerin yapılması gerek" açıklamasında bulundu.

Ülkemizde bu tür olaylarla ilgili yeterli seviyede bilince sahip olmadığımızı, ancak yaşanan kötü bir hadiseden sonra duyarlılığımızın arttığını dile getiren Ekmekçioğlu'nun en büyük isteği, bu yılın yangınla mücadele yılı ilan edilmesi. Yangınları önlemek ve olası bir yangını da söndürmekle ilgili bilgiler veren A Yangın Akademi Yöneticisi Ali Er, talep gelmesi halinde okullar başta olmak üzere tüm kamu kurumlarına ve özel şirketlere yangın öncesi ve sonrası neler yapılabileceğiyle ilgili ücretsiz eğitimler verdiklerini söyledi.

Uluslararası standartlarda üretim kalitesiyle, Türkiye'nin her yerine ve 25 ülkeye yangın önleme sistemleri ve müdahale ekipmanları tedarik eden firmanın yangın uzmanı Burak Sırma ise firmanın yeni ürünü olan ve yangını anında durdurup yeniden başlamasını da önleyen bioversal söndürücü hakkında bilgi verdikten sonra, uygulamalı olarak yangın çeşitlerine müdahale yöntemini gösterdi.

FABRİKADA ÜRETİM YAPILIYOR

YANGINA dair her türlü ekipman ve sistemi, 30 bin metrekarelik fabrikasında üreten firma, Türkiye'deki bakanlıklar, belediyeler, önemli kamu kurumları ve konuyla ilgili bilinç sahibi olan şirketlerin yanı sıra yurtdışına da ihracat yaparak sektördeki gücünü artırıp konumunu daha da sağlamlaştırıyor. Dünya standartlarına uygun itfaiye araçları, yangın söndürme cihazları, bioversal söndürücüler, kapılar, dolaplar, hortumlar, hidrantlar, sulu, köpüklü ve gazlı söndürme sistemleri, algılama ve uyarı sistemleri başta olmak üzere yangına dair daha pek çok ekipmanın üretimini yapan firma, aynı zamanda teslimat, montaj, teknik servis ve bakım hizmetlerini de sağlayarak müşterinin her türlü ihtiyacına cevap vermeye özen gösteriyor.