SON DAKİKA: Bakanlık ifşa etti! Gıdada hile yapan markalar açıklandı! İzmir, Manisa, Afyon...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri kapsamında taklit ve tağşiş tespit edilen ürünlere ilişkin yeni listesini kamuoyu ile paylaştı.
'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar', "Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını tehlikeye atan firmalar, markalar ve ürünler bakanlık tarafından tek tek ifşa edildi.
Son yapılan testlerde; dana sucuklarda kanatlı eti, çiğ pide harcında kanatlı eti ve taşlık, tulum peynirinde nişasta ve bazı ürünlerde gıda boyası tespitleri yer aldı.
DANA DEDİKLERİ SUCUKTA KANATLI ETİ ÇIKTI
Listede yer alan kayıtlara göre Kule Sucukları ve Et Ürünleri markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti ve baş eti, Güllüoğlu Kasabı Sucukları markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta ise kanatlı eti tespit edildi.
Afyonkarahisar'da listelenen Koca Sinan Sucukları, Mustafa Yüksel Afyon, İsmail Dönmez Osmanlı ve Bollez Sucukları markalı ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti kaydı yer aldı.
Aynı tespit, Mando Sucukları ve Ceylaner Afyonkarahisar Sucukları markalı ürünler için de listelendi.
BSZ Bozanlı Serdar Zümrüt markalı sucukta sakatat (dil) tespiti bildirilirken, AS Pide-Emin'e Öznalcı tarafından üretilen çiğ pide harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespiti kaydedildi.
TULUM PEYNİRİNDE NİŞASTA TESPİTİ
Elazığ'da Çeloğlu Gıda Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peynirinde nişasta tespiti bildirildi.
Konya'da Konşenay Gıda Doğal Ürünler Tarım ve Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi markalı kuşburnu sirkesinde ise gıda boyası tespiti kayıtlara geçti.
BAKLAVALARDA AY ÇEKİRDEĞİ VE GIDA BOYASI
Listede baklava ürünlerine ilişkin tespitler de yer aldı. İstanbul Bağcılar'da Fıstıksan Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından üretilen fıstıklı baklava (Dilber dudağı) için ay çekirdeği ve gıda boyası tespiti bildirildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Arzu Pastanesi-Ergün Kutluk tarafından üretilen Antep fıstıklı baklavada da gıda boyası tespiti kaydedildi.
TAKVİYE EDİCİ GIDALARDA İLAÇ ETKEN MADDESİ
Takviye edici gıda ve bitkisel ürünlere ilişkin tespitler de bulunuyor. GRIMLABS markalı Shredder Powerful Appetite Control, DIOX markalı 30 Days Capsules ve ZEROTHIN GUMMY markalı Korean Bromelain Dietary Supplement ürünlerinde ilaç etken maddesi tespiti bildirildi.
LOVE FUN markalı Ginseng Chocolate ve VITATUA markalı çikolata özlü bitkisel macun da aynı uygunsuzluk kaydıyla listede yer aldı.
LEZOT markalı 500 gramlık sucuk harcında ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti bildirildi.
İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaların tam listesi:
İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaların tam listesi:
İzmir'in Menemen ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın 'sumak' ibaresiyle sattığı üründe gıda boyası tespit edildi.
İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaların tam listesi: