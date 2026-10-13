SON DAKİKA: Bakanlık ifşa etti! Gıdada hile yapan markalar açıklandı! İzmir, Manisa, Afyon...

Tarım ve Orman Bakanlığı , gıda denetimleri kapsamında taklit ve tağşiş tespit edilen ürünlere ilişkin yeni listesini kamuoyu ile paylaştı.

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar', "Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını tehlikeye atan firmalar, markalar ve ürünler bakanlık tarafından tek tek ifşa edildi.

Son yapılan testlerde; dana sucuklarda kanatlı eti, çiğ pide harcında kanatlı eti ve taşlık, tulum peynirinde nişasta ve bazı ürünlerde gıda boyası tespitleri yer aldı.