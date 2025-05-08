51 bin 402 kişiye doğrudan istihdam imkanı! Türkiye Global yatırımın rotası

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım (UDY) performansını proje bazında analiz eden ve Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2024-2028) ile uyumlu kapsamlı bir rapor yayımladı. Rapora göre yenilenebilir enerji sektörü yaklaşık 1,85 milyar dolarlık sermaye harcamasıyla öne çıkarken, otomotiv ana sanayi sektörü büyük ölçekli yatırımlarıyla dikkati çekiyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖNDE

Tarım, gıda, makine ve ekipman ile otomotiv yan sanayi, en çok proje duyurusu yapılan sektörler arasında yer alıyor. Yazılım ve bilişim hizmetleri, tüketici elektroniği, elektronik bileşenler ve iş hizmetleri sektörleri ise Türkiye'nin dijital dönüşüm ve yüksek teknoloji potansiyeline yönelik uluslararası yatırımcı ilgisini gözler önüne seriyor. Proje faaliyet alanları açısından imalat sektörü 214 projeyle liderliğini koruyor.

ALMANYA BİRİNCİ SIRADA

Ülke bazında değerlendirildiğinde, Almanya 67 proje ve 3,3 milyar dolarlık sermaye harcamasıyla 2024 yılında en büyük yatırımcı ülke konumuna ulaştı. Almanya'yı Çin, Fransa ve ABD takip ederken yüksek sermaye tutarları ve proje sayıları bu ülkeleri öne çıkarıyor. Bu çeşitlilik, Türkiye'nin küresel yatırımcılar nezdindeki artan cazibesini ve stratejik konumunun sağladığı avantajlarıda teyit ediyor. Geçen yıl 3,4 milyar dolarlık birleşme ve satın alma yatırımı geldi. Rapor, ayrıca birleşme ve satın alma yatırımlarına da yer veriyor. Buna göre, 2024 yılında toplam 95 işlemle 3,4 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleşti.

'BAĞLANTI NOKTASIYIZ'

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, raporu değerlendirdi. "2024 yılı verileri, Türkiye'nin küresel yatırımcılar gözünde dünyanın bağlantı noktası konumunu daha da pekiştirdiğini gösteriyor." dedi. Dağlıoğlu, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Stratejisi (2024-2028) kapsamında belirledikleri hedeflerle verilerin büyük ölçüde örtüştüğünü görmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.