Hedef 2026 yılında üretime geçilmesi! BYD Manisa’da vites yükseltiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD'nin Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirdiği 1 milyar dolarlık yatırımla ilgili açıklamalarda bulundu. Altyapı çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını ifade eden Kacır, hedef 2026 yılında üretime geçmek olduğunu kaydetti.

KRİTİK EŞİK AŞILDI

Bakan Kacır, Manisa'nın Türk sanayisinin öncü şehirlerinden biri olduğunu, 62 bin kişiye istihdam sağlamasıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin ülkenin kalkınma yolculuğuna büyük katkı sunduğunu ifade ederek, Manisa'da önemli bir ulusal projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi. BYD için tahsis edilen arazide altyapı çalışmalarının sürdüğü anlatan Kacır, şöyle konuştu: "Bildiğiniz gibi yatırım yeri tahsisi gerçekleşti. Altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Hedef 2026'da üretime geçilmesi. İnşallah BYD yatırımının etrafında gelişecek yeni yatırımlarla, hem otomotiv ve mobilite teknolojilerine yönelik, hem diğer katma değerli alanlara yönelik yatırımlarla Manisa Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin kalkınmasında öncü rolünü pekiştirerek devam ettirecek."