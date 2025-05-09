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Haberler Ekonomi Gemi ve yat ihracatı 2024’e göre yükseldi

Gemi ve yat ihracatı 2024’e göre yükseldi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Gemi ve yat ihracatı 2024’e göre yükseldi
TİCARET Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 artarak 20,9 milyar dolar oldu. Ocak-nisan döneminde de ihracat 86,2 milyar doları aştı. Gemi, yat ve hizmetleri sektörünün ihracatı ocak-nisan döneminde dalgalı seyir izledi. Sektör ocakta 82 milyon 415 bin dolar, şubatta 158 milyon 790 bin dolar ve martta 86 milyon 375 bin dolar ihracata imza attı. Sektörün nisan ayı ihracatı da 129 milyon 811 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Sektör, ocak-nisan döneminde 457 milyon 392 bin dolarlık ihracata imza attı.
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