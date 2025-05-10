Bilinçli tüketiciden örnek dava! Aydın’da 77,78 liralık mücadele

Çine ilçesinde yaşayan Ünal İşçi, aracını 28 Aralık 2024 tarihinde Aydın Merkez TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'nda muayene ettirdi. İşçi, kredi kartı ile yaptığı ödeme sırasında kendisinden 77,78 TL tutarında "ödeme hizmet bedeli" tahsil edildiğini fark etti. Bunun üzerine İşçi'nin TÜVTÜRK'e attığı maile verilen cevapta ödeme işlemlerinin 'DGPAYS' hizmet sağlayıcısı tarafından yapıldığı belirtildi. İşçi, kendisinden haksız olarak alındığına inandığı ücretin iadesi için Aydın İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Hakem Heyeti, şikâyet edilen AKTUR Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.'den savunma talebinde bulunurken firma süresi içinde savunma yapmadı. Dosyayı inceleyen Hakem Heyeti, tüketicinin şikayetini haklı bularak alınan komisyon ücretinin iadesine hükmetti. Hakem Heyeti ayrıca şirketin 100 TL'lik tebligat ücretini de Gaziemir Vergi Dairesi'ne yatırmasına karar verdi.

YASAYA AYKIRI BULUNDU

İlgili kararda, "Üye iş yerleri kartlı ödeme yapan müşterilerden komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemez" denildi ve tüketiciden alınan bu ilave ücretin 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. maddesine aykırı olduğu belirtildi. Karar gerekçesinde şikayete konu olan kredi kartı komisyonunun ilgili firma adına DGPAYS adlı ödeme kuruluşu üzerinden yapılan kesitinin haklılığını gösteren bir düzenleme olmadığı ve bunun tüketici aleyhine sonuç doğuramayacağı vurgulandı.

"HAKLI ÇIKTIM AMA SORUN ÇÖZÜLMEDİ"

Tüketici Hakem Heyeti'nin aldığı bu örnek kararla zafer kazanan Ünal İşçi, tüketicilere bu tür durumlara karşı haklarını arama çağrısı yaptı. Kendisinin parasının iade edilmesine rağmen sorununun devam ettiğini dile getiren İşçi, "Benden sonra da tüketici hakem heyetleri aracılığıyla haksızlık düzeltilmeye devam edecek. Ancak aynı sorun hala devam ediyor. Yani itiraz edenlerinkini ödeyelim, etmeyenlerin ki zaten kâr mantığı var. İlgili firmalar ya da kurumlar bir kez yaptı, ikinciyi yaptı ve hala üçte diretiyorsa artık bu hata değil ısrardır" dedi.