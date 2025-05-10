Emiralem çilekleri festivale hazır

Menemen'in çilek üretimi ile ön plana çıkan Emiralem'de çilek hasadı heyecanı yaşanıyor. Aroması ve lezzetiyle öne çıkan Emiralem çileğinin sofralara ulaştığını belirten üreticiler, yarın düzenlenecek festivalde ürünlerini tanıtmak ve tüketiciyle doğrudan buluşma fırsatı bulacaklarını ifade ettiler. Menemen ilçesine bağlı Emiralem bölgesinde çilek üretiminde ilk hasat başladı. Türkiye'de yıllık ortalama 600 bin ton çilek üretimini gerçekleşirken, bunun yüzde 5'ini Emiralem çilekleri karşılıyor. Bu yıl yaşanan olumsuz hava kuşulları sebebiyle rekoltenin geçen yıla göre düşük olması bekleniyor. Çilek Festivali için hazırlıklarını sürdüren üreticiler, sabahın erken saatlerinde tarlalarına giderek, özenle yetiştirdikleri çilekleri toplayıp tezgahlara hazırlıyor. Emiralem çileklerinin kendine has aroması ve lezzetiyle öne çıktığını vurgulayan üreticiler, çileğin kilosunu bahçede 80 TL, tezgahlarda ise 120 TL'ye kadar satışa sunulduğunu söylediler.