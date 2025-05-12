Aydın’da tarımsal seferberlik

TARIM Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Aydın'da büyük bir tarımsal seferberlik başlatıldı. 6 farklı proje ile 808 üreticiye fide, fidan ve tohum desteği sağlandı. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın katılımıyla gerçekleşen törende, yerli üretimin artması ve atıl arazilerin değerlendirilmesi hedeflendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan 6 TAKE projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, binlerce fide ve fidan ile tonlarca tohum üreticiyle buluşturuldu. Dağıtılan destek kalemlerinde 15 bin adet Gemlik zeytin fidanı, 60 bin adet Kardoula ve Makedon türü turşuluk biber fidesi, 6 bin 450 kilogram yaşlık ayçiçeği tohumu, 10 bin 450 kilogram sorgum-sudan otu melezi tohumu yer aldı. Bu büyük destek paketiyle boş kalan tarım arazilerinin üretime kazandırılması hedefleniyor