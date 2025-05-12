Jet Fadıl’ın lüks oteli satılıyor

"Jet Fadıl" olarak tanınan iş insanı Fadıl Akgündüz'ün Didim'deki lüks tatil tesisi Caprice Deluxe Wellness & SPA, yeniden icradan satışa çıkıyor. 1,5 milyar lira muhammen bedelle listeye giren otel, turizm ve gayrimenkul sektörünün dikkatini çekti. Aydın'ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi sınırlarında yer alan ve geçmişte "Caprice Gold" ismiyle sıkça kamuoyunun gündemine gelen 5 yıldızlı lüks otel, 1,5 milyar lira muhammen bedelle Didim İcra Dairesi tarafından yeniden satışa sunuldu.

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Otelin SİT alanında yer alıyor olması, özellikle satış sonrası yapılacak yatırımlar için ciddi kısıtlamalar ve yasal yükümlülükleri beraberinde getiriyor. Bu durum, potansiyel yatırımcıların projeyi devralmadan önce çevresel ve hukuki koşulları dikkatle analiz etmelerini zorunlu kılıyor. Caprice Hotel, geçmişte devre mülk sistemiyle binlerce vatandaştan para toplaması, ardından yaşanan mağduriyetler ve uzun süren dava süreçleriyle hafızalarda yer etmişti.

Sahibi Fadıl Akgündüz ise kamuoyunda "Jet Fadıl" lakabıyla bilinirken, bu otel onun en tartışmalı yatırımlarından biri olarak kayıtlara geçti. İcradan satış süreci kapsamında ilk ihale 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.07'de başlayacak ve 10 Temmuz 2025 saat 10.07'ye kadar devam edecek. Eğer ilk ihalede alıcı çıkmazsa, ikinci ihale 29 Temmuz 2025 günü saat 10.07'de başlayacak ve 5 Ağustos 2025 günü saat 10.07'de sona erecek.