Uşak’ta kadın eli ile büyüyen bir ekosistem

TÜPRAG ve Kadın Dostu Markalar Platformu iş birliğinde, Uşak Kışladağ Altın Madeni çevresindeki köylerde yaşayan kadın üreticiler ve girişimci adaylarına yönelik başlatılan "Üreten Kadınlar Güçlü Yarınlar" projesi, bu yıl da Kadın Kooperatifleri Gelişim Akademisi programıyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmaya devam ediyor. Üç yıldır aralıksız bir şekilde kırsal bölgelerdeki kadınları finansmana erişimden e-ticaret kullanımına uzanan geniş bir yolculuğa çıkaran proje, kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirirken kooperatifçilik bilinci ve dijital yetkinlikleri kazanmalarına olanak tanıyor.