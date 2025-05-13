Borcunu ödemeyen belediyeler kredi kullanamayacak

HAZİNE'YE vadesi geçmiş borcu olan ya da SGK borcu olan kamu kurumlarına dış borç yasağı getirildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, Hazine'ye vadesi geçmiş borcu, vadesi geçmiş vergi borcu ve süresinde ödenmemiş SGK'ya prim borcu olan ilgili yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları dış kaynak alamayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı yönetmelik değişikliğiyle, kamu kurum ve kuruluşlarının hibe haricinde Türkiye dışındaki finansman kaynaklarını kullanmasına ilave şart getirdi. Yönetmelik değişikliği 10 Mayıs 2025 günlü resmi gazetede yayımlandı. Yeni kriterler, henüz sonuçlanmamış yurt dışı kaynak sağlamaya yönelik sonuçlanmamış başvurular için de geçerli olacak.