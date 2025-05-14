Aydın’da üreticilere 9 milyonluk destek

AYDIN Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Bakanlık onayıyla yürütülen 2025 yılı TAKE projeleri kapsamında üreticilere 15 bin adet zeytin fidanı, 6 bin 450 kg ayçiçek tohumu, 60 bin adet turşuluk biber fidesi, 12,5 kilogram şevketi bostan tohumu, 10 bin 450 kilogram sorgum sudan otu melezi tohumu ve 357 bin 143 adet geççi domates fidesi dağıtıldı. 9 milyon 285 bin lira bütçeyle yürütülen projeler kapsamında toplamda 10 ilçede, 808 üreticiye fide, fidan ve tohum desteği sağlanarak 14 bin 171 dekar araziye katkı sunulması hedefleniyor.