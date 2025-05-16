Düğün- nişan sezonunda sahte altına dikkat

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birçok evde düğün hazırlıkları hızlanırken, kuyumcular da evlenecek çiftleri "sahte altın"a karşı uyardı. Öte yandan küresel piyasalardaki dalgalı seyir ise altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ons altın, hafta sonu İsviçre'de gerçekleştirilen ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelen pozitif haberlerin piyasanın korkularını hafifletmesi ve yatırımcıların güvenli liman varlıklarından daha riskli yatırımlara yönelmesine neden olmasıyla düştü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 4 milyon 35 bin liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 925 bin lira, en yüksek 4 milyon 35 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,6 azalışla 4 milyon 35 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, günü 4 milyon 60 bin liradan tamamlamıştı.

KAREKODLU TAKİP

Türkiye'de düğünler havaların ısınması ve okulların yaz tatiline girmesiyle artıyor. Özellikle evlilik tekliflerinin ve nişan törenlerinin artmasıyla tektaş yüzükler ve alyanslara ilgi yoğunlaştı.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, her düğün sezonunun kuyumcular için hareketli geçtiğini söyledi. Sönmez, "Vatandaşlarımı bu dönemde sahte altınlara karşı daha dikkatli olmalı. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları mağduriyet yaşanmaması adına önemli" dedi. Sahte altın ve kuyum ürünlerine yönelik mücadeleye yoğunlaştıklarını vurgulayan Sönmez, bu kapsamda Darphane ürünlerinin hepsinde filigranlar ve karekodlarla elektronik takip sistemi kuracaklarını bildirdi.

Sönmez, internet satışlarında da barkod sistemini tavsiye ettiklerini dile getirerek, "Oda olarak barkod sistemiyle ilgili bir çalışma başlattık. Her satıcı kendi ilindeki odalardan temin ederek sattığı ürüne bu barkodu yapıştıracak. Dolayısıyla altın güvenli ürün haline gelmiş olacak. Ayrıca kuyum ticareti yetki belgesi olmayanlar bu ticareti yapamazlar. Bununla ilgili de Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Eylül ayında bir çalıştay organize ederek, bu durumları daha da formel hale getireceğiz" diye konuştu.