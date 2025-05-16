SGK’dan kayıt dışı istihdama 2 milyar 36 milyon liralık ceza

SGK Başkanı Raci Kaya, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, geçen yılki denetimlerde 2 milyar 36 milyon 732 bin 167 lira idari para cezası kesildiğini bildirdi. SGK Başkanı Kaya, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Haftası'nın bu yılki sloganını kayıt dışı istihdamla mücadeleye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için "Kayıtlı çalış, güvenli yaşa" olarak belirlediklerini bildiren Kaya, "Kişilerin geleceklerini her anlamda güvence altına almalarının en önemli şartı, kayıtlı şekilde çalışmaları. İnsanların kayıt dışında kalmalarının, sağlık ve diğer risklere karşı korunmayla ilgili kayıp yaşamalarına neden olacağına dikkat çekeceğiz" dedi.

29 BİN İŞ YERİNE DENETİM

Kayıt dışı istihdama yönelik iş yeri denetimleriyle ilgili de bilgiler veren Kaya, şunları kaydetti: "Kurumumuz tarafından yapılan çapraz kontrol ve denetim çalışmaları neticesinde, geçen yıl 124 bin 982 iş yeri, bu yılın ilk 4 ayında 29 bin 463 iş yeri denetlendi. Geçen yıl tespitler sonucunda 2 milyar 36 milyon 732 bin 167 lira idari para cezası uygulandı." İşverenlerin prim teşviklerinden yararlanmaya devam etmesi için kayıt dışı işçi çalıştırmaması gerektiğini belirten Kaya, sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin, ilk tespitte bir ay süreyle, tespit tarihinden sonra 3 yıl içerisinde bu durumu tekrarlaması halinde ise bir yıl süreyle söz konusu prim teşviklerinden yararlanma hakkını kaybettiğini bildirdi.