Ege İhracatçısı yatırımlarında vites yükseltiyor! İhracata Banaz dopingi

TÜRKİYE'NİN 2024 yılında yaptığı 6,1 milyar dolarlık yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 22'sini gerçekleştirerek 1 milyar 314 milyon dolar ihracata imza atan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, ihracatını artırmak için tarıma dayalı organize sanayi bölgelerine yatırım fırsatlarını araştırıyor. Mart ve nisan aylarında yaşanan dolu ve don olayları sonrasında meyve sebze üretiminin örtü altına yönlenmesi gerektiğine inanan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, örtü altı üretim seçeneklerini gündemine aldı. Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş'ın davetiyle Uşak'a giden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve EYMSİB Yönetim Kurulu üyeleri Uşak'ın Banaz ilçesinde 2 bin 352 dekar arazi üzerinde kurulması planlanan Banaz Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesini yerinde incelediler.

55 TON ÜRÜN

YAŞ meyve sebze sektöründe iklim koşullarının örtü altı üretimi zorunlu kıldığına dikkati çeken Uçak; "Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde üretim yapmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Banaz TDİOSB'nin coğrafi konumu ve lojistik avantajlarıyla yatırımcıları cezbediyor. Türkiye yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatında 10 milyar dolar hedefine tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri sayesinde ulaşacak" şeklinde konuştu. Yetkililerden Banaz TDİOSB'ye yakın alanda hali hazırda üretim yapan seralarda dekarda 55 ton ürün alındığı bilgisini edindiklerini vurgulayan Uçak sözlerini şöyle tamamladı; "Seralarda dekarda 55 ton domates üretimi yüksek bir ortalama. Banaz TDİOSB dengeli iklimi ve rekor verimliliğiyle yatırımcıların yüzünü güldürecek potansiyele sahip."

YOĞUN BİR GÜN GEÇİRDİLER

İLK önce Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş'ı ziyaret eden Hayrettin Uçak ve beraberindeki heyet, sonrasında Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda yapılan Banaz TDİOSB Bilgilendirme Toplantısına katıldı. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Çalıkuş ve UTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aytaç Yüce'nin ev sahipliğindeki toplantı sonrasında Egeli ihracatçılar, Banaz TDİOSB'nin kurulması planlanan araziyi Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı mihmandarlığında gezdi.