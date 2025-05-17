Motokuryelere yasal zemin

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile birlikte motokurye hizmetleri ilk kez sistemli şekilde kayıt altına alındı.

GİRİŞİMCİYE DESTEK

Motokuryeler artık P1 yetki belgesi ile faaliyet gösterecek. Adli sicil kaydı şartı getirilerek suça karışmış bireylerin sektöre girişi engellenecek. Kuryelerin taşıdığı reflektif yeleklerde "KURYE" ibaresi ve firmanın U-Net numarası yer alacak. Ayrıca tüm motokurye çalışanları ilgili firmalar tarafından Bakanlığa bildirilecek. Kurye sektörüne girmek isteyen küçük işletmeler için yetki belgesi ücretlerinde ciddi indirimler sağlandı.

TESLİMAT SÜRECİ

Böylelikle en fazla 3 taşıtla hizmet verecek firmalara %85 indirim yapılacak. İlk 6 ay içinde başvuranlar için %95 indirim, 15 yaşına kadar olan araçlar ve uzun süreli kiralık taşıtlar da hizmete dahil edilebilecek. Yeni düzenlemelerle birlikte kurye sektöründe hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda Kurye Faaliyet Belgesi artık şoför dışındaki tüm dağıtım personeli için zorunlu olacak. Teslim edilemeyecek adreslere gönderi kabul edilmeyecek. Alıcı talep ederse teslimat sırasında gönderi içeriği kontrol edilebilecek. Temassız teslimat ve üçüncü kişiye teslim gibi esnek seçenekler sunulacak.

KADIN ŞOFÖR İSTİHDAMINA BÜYÜK TEŞVİK

.Bakanlık, kadın şoför istihdamını artırmak amacıyla şu teşvikleri devreye aldı:

.Her bir kadın şoför için taşıt kartı ücretinde %95 indirim. (3.019 TL → 150 TL)

.Filosunun son bir yılda %10'u kadın şoförlerden oluşan firmaların yetki belgeleri 3 ay süreyle ücretsiz uzatılacak.

.Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bu uygulamaların yalnızca kayıt dışılığı azaltmakla kalmayacağını, aynı zamanda kadın istihdamını ve hizmet kalitesini artıracağını ifade etti.