Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler ve vadeler yeniden düzenleniyor

TÜRKİYE'DE ekonomik dengeyi sağlamak ve enflasyonla mücadele için uygulanan sıkı para politikaları kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı işlemlerine yönelik önemli düzenlemeler yapmıştı. Önceki düzenlemelerle kredi kartlarından yapılacak nakit avans ve taksitli nakit avans işlemleri için belirlenen 12 aylık vade sınırı 3 aya düşürülmüş, nakit avans üst limiti ise 25 bin TL olarak belirlenmişti.

Ancak, bankacılık sektöründen gelen talepler doğrultusunda ekonomi yönetimi, bu sınırlamaları yeniden gözden geçiriyor. Bu kapsamda, nakit avans ve taksitli nakit avans üst sınırının 50 bin TL'ye çıkarılması planlanıyor.zBankacılık sektörü, yalnızca limit artışıyla yetinmeyerek, kredi kartı işlemlerinde uygulanan 3 aylık vade sınırının da uzatılmasını talep ediyor. Bankalar, geçmiş yıllarda olduğu gibi kredi kartı işlemlerindeki vade sınırının tekrar 12 aya çıkarılmasını önerdi.