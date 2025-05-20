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Haberler Ekonomi KKTC, Türk vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı

KKTC, Türk vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

KKTC, Türk vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti "Yasa Gücünde Kararname" çıkararak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma haklarını artırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, daha önce KKTC'den 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alma hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu hakları, 6 daireye ve 3 müstakil ev/villaya yükseltildi. Daha önce KKTC'den 1 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye dışındaki yabancı ülkelerin vatandaşlarının bu hakkı, 3 daire veya 2 müstakil ev/ villaya çıkarıldı. Alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak 16 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi.
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