Doğal afetlerden kaynaklanan kayıplar 83 milyar dolara ulaştı

AON'UN yayımladığı Küresel Doğal Afetler Raporu'na göre 2025 yılının ilk üç ayında toplam ekonomik kayıplar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 54 artışla 83 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 21. yüzyılın ilk çeyrek ortalaması olan 61 milyar doların ve geçen yılın aynı dönemindeki 54 milyar dolarlık kaybın oldukça üzerinde.

EN AZ 53 MİLYAR DOLAR

SİGORTALI kayıpların ise en az 53 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. En yıkıcı afetler Kaliforniya'daki Palisades ve Eaton yangınları ile Myanmar'daki büyük deprem olurken sigorta koruma açığı yüzde 36'ya düşerek tarihi bir seviyeye geriledi. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Palisades ve Eaton yangınları ise dünya çapında kayıtlara geçen en maliyetli orman yangınları arasında yer aldı. Yedi afet daha milyar doları aşan ekonomik kayıplara neden oldu. 2025 yılının ilk çeyreğinde meydana gelen doğal afetlere bağlı küresel sigortalı kayıpların ise en az 53 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu rakam, 2011 yılının ilk çeyreğinde ortaya çıkan 81 milyar dolarlık kayıptan bu yana kaydedilen en yüksek değer olurken birinci çeyrek dönemi kapsayan tüm zamanların ikinci en büyük sigortalı kaybı olarak kayıtlara geçti. 2025 yılının ilk üç ayında en fazla ekonomik kayba neden olan ilk beş küresel afet şunlar oldu: