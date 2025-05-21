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Haberler Ekonomi İzmir’de Turkuvaz Medya ve Yeni Asır’dan dev panel: Zirvede dönüşüm var

İzmir’de Turkuvaz Medya ve Yeni Asır’dan dev panel: Zirvede dönüşüm var

Turkuvaz Medya Grubu ve Yeni Asır Gazetesi işbirliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Kentsel Dönüşüm Zirvesi, bugün (21 Mayıs) İzmir Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gayrimenkul ve yapı sektörünün önde gelen paydaşlarının katılımıyla düzenleniyor.

METİN BURMALI

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir’de Turkuvaz Medya ve Yeni Asır’dan dev panel: Zirvede dönüşüm var

KENTSEL dönüşüm konusunda önemli adımların atılarak, yol haritasının belirleneceği Yeni Asır Kentsel Dönüşüm Zirvesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'in açılış konuşmaları ile başlayacak.

İzmir’de Turkuvaz Medya ve Yeni Asır’dan dev panel: Zirvede dönüşüm var

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut

ÖNEMLİ İSİMLER BİR ARADA

ÖNDE gelen sektör temsilcileri ve uzman akademisyenlerin katılacağı zirvede açılış konuşmaları ardından Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Feride Cem'in moderatörlüğünde "Gayrimenkul Sektörünün Gözünden Kentsel Dönüşüm" konulu panel düzenlenecek. Panelin konuşmacıları İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi İsmail Kahraman, Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, İzka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, Tanyer Yapı Zemin Grubu Koordinatörü Batuhan Tozburun, Uger Mühendislik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Türker ve Arsavev Yönetim Kurulu Başkanı Cem Ergüven olacak.

İzmir’de Turkuvaz Medya ve Yeni Asır’dan dev panel: Zirvede dönüşüm var

Gayrimenkul ve yapı sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren zirve, kentsel dönüşümün geleceğine yön verecek önemli başlıkların ele alınacağı bir buluşma noktası niteliğinde.

GELECEĞİ İNŞA EDECEKLER

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'in de konuşmacı olarak yer alacağı etkinlikte ardından "Kentsel Dönüşümde Ortak Akıl: Geleceği Birlikte İnşa Etmek" isimli panel gerçekleştirilecek.

Moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Yazarı ve İstanbul Medipol Üniversitesi İYBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin'in yapacağı panele, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dönüşüm Alanları 5. Daire Başkanı Deniz Aydemir, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Jülide Tutan, Müteahhitler Federasyonu Başkanı ve İZTO Meclis Üyesi Ayhan Sulak, İZTO Meclis Üyesi Necmi Okumuş ile Şehir Planlamacısı ve Akmer İnvest Gayrimenkul Geliştirme Direktörü Umut Sait Akiner konuşmacı olarak katılacaklar.

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