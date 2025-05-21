İzmir’de Turkuvaz Medya ve Yeni Asır’dan dev panel: Zirvede dönüşüm var!

Kentsel dönüşüm konusunda önemli adımların atılarak, yol haritasının belirleneceği Yeni Asır Kentsel Dönüşüm Zirvesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'in açılış konuşmaları ile başlayacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ÖNEMLİ İSİMLER BİR ARADA

Önde gelen sektör temsilcileri ve uzman akademisyenlerin katılacağı zirvede açılış konuşmaları ardından Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Feride Cem'in moderatörlüğünde "Gayrimenkul Sektörünün Gözünden Kentsel Dönüşüm" konulu panel düzenlenecek. Panelin konuşmacıları İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi İsmail Kahraman, Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, İzka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, Tanyer Yapı Zemin Grubu Koordinatörü Batuhan Tozburun, Uger Mühendislik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Türker ve Arsavev Yönetim Kurulu Başkanı Cem Ergüven olacak.