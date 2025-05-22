Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılına ilişkin ikinci Enflasyon Raporu'nu İstanbul Finans Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı ile açıkldı. Toplantı kapsamında yıl sonu ile önümüzdeki iki yıla yönelik enflasyon tahminleri paylaşıldı. Yılın ilk enflasyon raporunda TCMB, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24, 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yılı için ise yüzde 8 olarak açıklamıştı.

Karahan açıklamalarında şunları kaydetti:

Mart ve Nisan aylarında finansal piyasalarda yaşanan hareketlilik karşısında, TCMB olarak proaktif bir biçimde gerekli adımları attık.

Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

Küresel ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlik yüksek seviyelerini koruyor.

Finansal piyasalardaki oynaklık arttı.

Sıkı para politikası sonucu talep kompozisyonu daha dengeli hale gelmiştir.

Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor.

Mal enflasyonu düşük seviyelerde seyrediyor. Öte yandan bu sürece son dönemde belirsizliklerin de yoğunlaştığı bir tablo eşlik etti.

Tüketici enflasyonu nisan ayında yüzde 37,9'a gerileyerek, 2024 mayıs ayındaki tepe noktasına kıyasla önemli bir düşüş gösterdi. Öncü veriler bu eğilimin, mayıs ayında da sürdüğüne işaret ediyor.Yurt içi talep ivme kaybetmekle beraber öngörülenin üzerinde seyretmiştir.

Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz.

Sanayi ve hizmet üretimi ilk çeyrekte arttı.

2025 yılında cari açığın milli gelire oranının, 2024 yılına kıyasla bir miktar daha yüksek olmakla birlikte, uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını tahmin ediyoruz.

Enflasyondaki düşüş süreci devam etmektedir.

Enerji emtia fiyatları son dönemde belirgin düzeyde gerileme gösterdi.İlk çeyrekte talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisi azaldı.

Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu görünüm para politikasındaki sıkı ve kararlı duruşumuzu korumayı gerekli kılıyor

Alınan tedbirlerin etkisiyle finansal piyasalarda oynaklık azalmıştır.

Finansal koşullardaki sıkılık devam etmektedir.

KKM hesaplarında belirgin azalış sürüyor.

Portföy tercihlerinde dövize yönelim sınırlı olmuştur.Sıkı para politikası duruşumuz rezervleri desteklemektedir.

Enflasyonun 2025'te %24'e, 2026'da %12'ye ve 2027'de %8'e gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz.

Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle, 2025 tahmin aralığının mekanik olarak daralması gerekirdi. Ancak, son dönem artan belirsizlikler nedeniyle, tahmin aralığımızı yüzde 19 ile 29 olarak koruduk. Tahmin aralığı 2026 yıl sonu için ise yüzde 6 ve 18'e karşılık gelmektedir.

2025 yılındaki tahmin güncellemesinde, yukarı ve aşağı yönlü etkiler birbirini dengeledi.

Temkinli duruşumuzun sürmesiyle, enflasyonun önümüzdeki dönemde istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz. Nitekim para politikasındaki kararlı duruşumuz; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla dezenflasyon sürecini güçlendirmeye devam edecek.

Beklentilerin tekrar düşüş eğilimine girmesi ve hizmet enflasyonundaki düşüşün devam etmesiyle, enflasyon ana eğilimindeki gerileme 2025 yılının kalanında da sürecek. Para ve maliye politikalarının artan eşgüdümü de bu sürece katkı sağlayacak.

Özetlemek gerekirse; para politikasındaki sıkı duruşumuzu, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.