İkiz dönüşümün iş gücüne etkileri araştırıldı

TÜRKİYE İş Kurumu'nun (İŞKUR) "İkiz Dönüşümün İşgücü Piyasasına Etkileri" araştırmasına göre, işverenler, ikiz dönüşüm teknolojilerinin kullanımının artmasıyla büro işçisi gibi mesleklerde istihdamın azalacağını öngörüyor. Araştırma kapsamına alınan 17 sektörden 14 binin üzerinde iş yeriyle geçen yıl ağustos ve eylül aylarında yüz yüze ve çevrim içi görüşmeler yapıldı. İşverenlerin dijital dönüşüm uygulamalarını kullanım düzeyleri incelendiğinde, yüzde 23,3'ünün mobil pos cihazı, yüzde 15,2'sinin e-imza ve elektronik arşivi, yüzde 12,6'sının mobil uygulamaları kullandıkları tespit edildi. İşverenlerin yüzde 98,4'ü robotik kodlamayı hiç uygulamadıklarını ifade etti. İşverenlerin iş süreçlerinde daha çok e-imza, elektronik arşiv ve mobil uygulamaları kullandıkları belirtildi.