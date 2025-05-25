“Üreten her KOBİ’nin eli güçlenecek”

ANKARA Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, küresel piyasalardaki gümrük tarifeleri konusundaki geri adımların, yaşanan gerilimi hafiflettiğini ancak küresel ekonomide yavaşlama beklentisinin devam ettiğini söyledi. Yatırım ve üretimin devamı için, yeni yatırımların devreye girmesi için faiz düzeyinin önemli olduğunun altını çizen Baran, "Reel sektörümüzün finansmana erişimini sağlaması, özellikle sermaye derinliği olmayan KOBİ'lerimiz için çok kritik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın KFG aracılığıyla açıklanacak yeni destek paketi konusundaki sözleri çok önemliydi. Bu destek, ülkemiz için üreten her KOBİ'nin elini güçlendirecektir" dedi.