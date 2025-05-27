Emlak vergisinde son tarih 31 Mayıs

Her yıl mayıs ve kasım aylarında iki taksit olarak ödenen emlak vergisinin 2025 yılı ilk taksiti için cezasız ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Ödemeler vergiye konu taşınmazın kayıtlı olduğu belediyelerin internet siteleri veya belediyelerin vergi gişelerinden yapılabiliyor. Bu yıl da belli şartları sağlayan kişiler emlak vergisinden muaf tutulacak. 31 Mayıs'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar 2 Haziran Pazartesi gününe kadar ödemelerini yapabileceği gibi bazı vatandaşlar ise emlak vergisinden muaf tutulacak.

MUAF TUTULACAKLAR

Emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri belirli istisnalar dışında emlak vergisinden muaf tutuluyor. Emlak vergisinden muaf olma koşullarının başında sadece tek bir konuta sahip olunması şartı geliyor. Ayrıca kapsama giren kişilerin, birden fazla konutu varsa indirimli vergi oranı uygulamasından yararlanamıyorlar. Bu durumda sahip oldukları bütün gayrimenkuller için vergi ödemeleri gerekiyor. Emekli çiftler tarafından sahip olunan bir konutta oturulması, diğerinin ise boş tutulması yani kira gelirinin olmaması halinde çiftler bu iki ev için de vergiden muaf olabiliyor.