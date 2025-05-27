THY’ye 5 ödül birden!

Törende "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" araştırmasında THY, yüksek performansıyla "Türkiye'nin En Çok İhracat Yapan 1'inci Şirketi", "Türkiye'nin En Çok Kar Eden 1'inci Şirketi", "Türkiye'nin Ulaştırma Sektöründe Ciroda 1'inci Şirketi", "Ciroya göre Türkiye'nin En Büyük 2'nci Şirketi" ve "Türkiye'nin En Çok İstihdam Yaratan 2'nci Şirketi" ödüllerini aldı.