Yaşlı Destek Programı’na başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği Yaşlı Destek Programı'na (YADES 2025) başvuruların başladığını açıkladı. Bakan Göktaş, yaşlı nüfus oranının yüzde 10,6'ye yükseldiği Türkiye'de, bakanlığının yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

64 MİLYONLUK FİNANSMAN

Bakan Göktaş, 2016'dan bu yana yürütülen YADES ile 65 yaş üstü vatandaşların korunması ve desteklenmesiyle bakım desteği ve psikososyal desteğe ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasının sağlandığını belirterek, şunları kaydetti: "Bu kapsamda 9 yılda toplam 64 milyon 333 bin lira finansman desteği sağlayarak, 54 farklı belediyede yürütülen 91 projeyle 101 bin 690 hanede 153 bin 898 yaşlıya ulaştık."