Aydın’ın ilk Et ve Süt Kurumu Mağazası açıldı

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde vatandaşların uygun fiyatlarla et ve süt ürünlerine erişimini kolaylaştıracak Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası, düzenlenen törenle hizmete girdi. Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde açılan mağazada dana pirzola 590 TL, kıyma 380 TL, kuşbaşı 420 TL, sütün tavuk 82 TL, tavuk but 98 TL, tavuk taşlık 80 TL'den satışa sunuluyor. Piyasa fiyatlarına kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha uygun olan ürünler, hem aile bütçesine katkı sağlayacak hem de sağlıklı gıdaya ulaşımı kolaylaştıracak.