Son dakika: ICRYPEX’in sahibinin mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme ve kadına karşı olası kast ile öldürmeye teşebbüs suçlarından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

GÖKALP İÇER VE ŞİRKETİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Gökalp İçer'in sahibi olduğu ICRYPEX'e operasyon düzenlendi. Suç örgütlerinin elde ettiği haksız kazancın kripto ve döviz olarak finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. İçer ve ICRYPEX şirketine ait mal varlıklarına el konuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna göre suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli Gökalp İçer ve ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."