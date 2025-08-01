CHP’li iki belediyeden rekor zam

DENİZLİ'NİN CHP'li Merkezefendi ve Pamukkale belediyelerinin zam kararı tepkilere neden oldu. Defterdarlık bünyesinde oluşturulan Merkezi Rayiç Bedel Takdir Komisyonu, Denizli'nin tüm ilçelerinde 2026 yılından itibaren 4 yıl geçerli olacak yüzdelik artış oranlarını karara bağladı. Bazı belediyelerin bu artış oranlarını az bularak itiraz etmesi üzerine, Komisyon yeniden toplanarak ilçe ilçe, mahalle mahalle oranları yeniden belirleyerek tüm belediyelere kararını iletti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan

Komisyonunun itiraz sonrası aldığı son kararlar ve Bakanlığın en fazla yüzde 400'lük bir artışı uygun görmesine rağmen; Denizli'deki en büyük 2 ilçe belediyesi olan Merkezefendi ve Pamukkale belediyeleri, kendi oluşturdukları komisyonlardan çıkardıkları kararlarla inanılmaz artışlara imza attı.

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur

Kesinleşmesi için muhtarlıklarda askıya çıkartılan ve e-devlet sistemine yansıtılan emlak rayiç değerleri artışlarını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı.

VATANDAŞ ZORDA

Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki çoğu mahallede 2025 yılı emlak vergisi bedeli 2 bin TL iken, belediyelerin askıya çıktığı listede bu rakamın tam 10 katı artırılarak 20 bin TL'ye çıkartılması tepkileri de beraberinde getirdi. Pamukkale Belediyesi'nin Çamlık bölgesi için belirlediği 75 bin TL ve Merkezefendi Belediyesi'nin ise Mustafa Kemal Bulvarı için ilan ettiği 130 bin TL'lik emlak rayiç değerleri rakamları rekor kırdı.

AK Partili Babadağ, Çameli ve Baklan, Yeniden Refah Partili Beyağaç ile CHP'li başkanların yönettiği diğer ilçelerde komisyonun aldığı kararlara uyulduğun ortaya çıkmasının ardından, fahiş oranlarda zam kararı alan Merkezefendi ve Pamukkale belediyeleri vatandaşın hedefi haline geldi. Bazı bölgelerde 2025 yılında ödediği emlak rayiç değerlerinin 20, 30 ve hatta 40 kat artırılmasını, ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşların tepkisine neden oldu. Kanuni yetki çerçevesinde toplanan Merkezi Takdir Komisyonunun yerine göre en fazla yüzde 400 artışı uygun görmesine rağmen, komisyonun kararını hiçe sayan belediyelerin aldığı karara itiraz edilmesi için sosyal medyadan çağrı yapıldı.