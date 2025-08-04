Ege’de güç birliği

EGSD ile EİB, İzmir'de tekstil ve hazır giyim sektöründe fuar katılımını artırmak ve ortak projeler geliştirmek için işbirliğini derinleştirdi. EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, Başkan Yardımcıları Okay Şimşek ve Zeynep Tecellioğlu San, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tahir Özdemir ile birlikte EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve EİB Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş'ı ziyaret etti.

BİRLİKTE HAREKET EDECEKLER

Hazır giyim ve tekstil sektöründeki son gelişmelerin ele alındığı ziyarette, EİB ve EGSD'nin işbirliği imkanlarını daha da artırarak, ortak projelerde daha çok bir arada yer alması fikri benimsendi. EGSD organizasyonunda gerçekleşen IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile Fashion Prime ve Fashion Tech İzmir Fuarlarını yurt içi ve yurtdışından katılımın artırılması için birlikte çalışma kararı alınırken, yurtdışı fuarları içinde birlikte hareket edilmesi kararı verildi. Ziyarette konuşan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, Ege İhracatçı Birlikleri Üyesi önde gelen firmaların da derneklerinin üyesi olduğuna dikkat çekerek, EİB ile birçok zeminde bir arada olduklarını söyledi.

İZMİR'E DAHA ÇOK KATKI

EİB'nin bugüne kadar dernek faaliyetlerine her zaman destek olduğunu bu ziyaret ile işbirliği imkanlarını daha da artırmayı amaçladıklarını belirten Akçakaya, "EGSD olarak İzmir'de başarı sağlamış birçok fuarın organizasyonunda Dernek olarak yer alıyoruz. Fuarların başarısı sadece sektörün daha ileriye taşınmasına değil aynı zamanda kentin de gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Bu amaçla sektörel fuarlarımıza daha çok firma ve ziyaretçi katılımı için EİB ile bundan sonra daha çok iç içe çalışacağız. Sektörümüzle ilgili ortak projeleri de yine EİB ile birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuda EİB Koordinatör Başkanımız Jak Eskinazi'den bugün büyük bir destek gördük. Bu desteği daha da ileriye taşıyarak sektörümüze ve kentimize daha fazla katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

'SİNERJİ OLUŞTURACAĞIZ'

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de kuruluşundan bu yana EGSD üyesi olmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, sektör ve İzmir için daha yakından çalışmaya her zaman hazır olduklarını söyledi. Bugüne kadar EGSD ile hep iç içe olduklarını ancak bu ziyaretle birlikte ortak projeler de üretilmesinin son derece gerekli olduğuna inandığını vurgulayan Eskinazi, "Fuarların başarısı için birlikte çalışacağız. Güçlerimizi birleştireceğiz. Aynı zamanda birçok alanda işbirliği yaparak sinerji oluşturabiliriz. Önümüzdeki günlerde iki kurum olarak beyin fırtınası yaparak yeni projeler üretmeyi planlıyoruz. İki kurumun işbirliğinden çok güzel projelerin doğacağına inanıyorum" diye konuştu.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise Fuar organizasyonlarına büyük önem verdiklerine dikkat çekerek, "İhracatçılarımıza yeni pazar arayışı doğrultusunda en son gittiğimiz ABD fuarı katılımcı olan sektör temsilcilerimiz için başarılıydı. Yurt içi ve yurt dışı fuarların önemini bir kez daha gözlemlemiş olduk. Kentimizdeki fuarlara yeni alıcıların davet edilmesi de bu anlamda büyük önem taşımaktadır. Bu konuda hep birlikte çalışmalıyız" dedi.